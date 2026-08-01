Calciomercato | Le geometrie di Kacellari per la mediana del Cisano. Il ds Sportelli: "Dimostrerà subito di essere un giocatore da categoria superiore"

E' arrivato Ricard Kacellari per garantire tempi di gioco e ordine nel centrocampo del tandem Porcella - Garofalo.

A tal riguardo il ds Alessandro Sportelli non ha nascosto la propria soddisfazione per il buon esito dell'operazione:

"Siamo felici e orgogliosi che Ricard abbia sposato il nostro progetto. Si tratta di un giocatore di categoria superiore e sono convinto che lo dimostrera fin da subito".



Il dirigente biancoblu ha poi allargato lo spettro delle valutazioni a tutte le trattative concluse nell'ultimo mese:

"Facendo un attenta analisi della precedente stagione abbiamo scelto di cambiare tanto ma non é stato semplice, alcuni ragazzi non si sono resi disponibili neanche per fare una prima chiaccherata, altri invece hanno preferito prendere strade diverse. Tuttavia i maggiori obiettivi che ci eravamo prefissati li abbiamo portati a termine. Diciamo che la parola chiave é stata "pazienza", anche con Ricard ad esempio, abbiamo scelto di lasciargli i suoi tempi per riflettere, scendere di categoria alle volte puo essere vissuto come un mezzo passo indietro, ma lui ha capito le persone che ci sono dietro il cisano e si é convinto, per questo noi lo ringraziamo e auguriamo buon lavoro a lui e a tutti i suoi compagni".

C'è ancora però margine per eventuali nuovi arrivi:

"Diciamo che abbiamo fatto il 95% del lavoro, potremmo inserire ancora un paio di tasselli sempre se ci sono le condizioni giuste per farlo.

Come dicevo prima, abbiamo cambiato circa meta, se non di piu, della rosa, quindi era normale andare un po lunghi, ma siamo comunque molto soddisfatti e convinti, di aver allestito una rosa che possa competere in un campionato ostico come questo che affronteremo".