Calcio | Serie D. Segnali di Imperia, battuta 3-1 l'Inter Primavera

Buona la prima per la nuova Imperia di Giancarlo Riolfo. Nel primo test stagionale, disputato ieri pomeriggio a Borgomanero, i nerazzurri, sotto gli occhi del presidente Giuseppe D'Onofrio hanno superato 3-1 l'Inter Primavera allenata da Emiliano Bigica, offrendo buone indicazioni dopo il profondo rinnovamento della rosa voluto dalla nuova dirigenza. Per la prima volta la squadra è scesa in campo con il logo Arkipiù sulle maglie.

Video da im1923.blogspot.com

A Borgomanero ha fatto il suo esordio anche lo striscione dei Draghi Nerazzurri, presenti per seguire e sostenere la squadra.

Dopo un primo tempo equilibrato, con l'Imperia vicina al gol in tre occasioni e l'Inter fermata da due ottimi interventi del portiere imperiese, nella ripresa è arrivata la svolta. Al 57' Fofana ha sbloccato il risultato con una splendida conclusione sotto l'incrocio, mentre al 62' Margiotta ha firmato il raddoppio.

Lo stesso attaccante ha realizzato la doppietta personale al 73', prima del gol della bandiera interista segnato da Sorino al 78'.

Un esordio convincente per la formazione di Riolfo, che inaugura la preparazione estiva con una prestazione positiva e una vittoria di prestigio.

(Foto Fantomas)