Mondiali RS Feva: bronzo mixed per Federico Bastini e Carlotta Traverso

Si sono svolti dal 26 luglio al 1° agosto in Savoia (Francia), i Campionati del Mondo RS Feva 2025, organizzati dal Club Nautique Voile d'Aix-les-Bains (CNVA), in collaborazione con l'International RS Feva Class Association.

Questa 17a edizione del mondiale RS Feva ha portato nelle acque del Lac du Bourget 340 giovani velisti provenienti da quattordici paesi, che si sono dati battaglia su un campo di regata estremamente complicato a causa della variabilità della direzione e dell’intensità del vento, disputando cinque prove nelle qualifiche e quattro nelle fasi finali.

Entusiasmante medaglia di bronzo nella categoria mixed per Federico Bastini e Carlotta Traverso del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare che, freschi di un terzo posto Under20 ai Campionati Italiani RS500, tornano nella classe che ha dato i natali all’equipaggio e fanno il paio con il bronzo europeo conquistato lo scorso anno in Lituania, imponendosi con grinta e determinazione sul resto di una flotta internazionale agguerritissima.

Ottimo quarto posto assoluto per Edoardo Bastini e Samuele Bardelli che, dopo due giornate di qualifiche in chiaroscuro, in cui hanno alternato un primo di giornata a prestazioni più opache, nella fase finale hanno messo in acqua maggiore regolarità, centrando due secondi posti parziali e chiudendo in rimonta, ma senza riuscire ad acciuffare il podio per soli tre punti.

“I risultati sportivi ci riempiono di gioia e di orgoglio, perché sono il frutto dell’impegno e della passione dei nostri ragazzi per questo meraviglioso sport, ma non dobbiamo dimenticare che questa lunga trasferta è stata soprattutto un’esperienza formativa da molti punti di vista anche per i nostri equipaggi più giovani: trascorrere oltre una settimana a stretto contatto con atleti di tutto il mondo è infatti stata una grande occasione di crescita” afferma Ivan Bastini, Presidente del Sanbàrt, che aggiunge “un caloroso ringraziamento va certamente rivolto al nostro coach Luigi Rognoni, indubbio protagonista della maturazione, non solo velistica, dei nostri atleti”.