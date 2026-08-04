Calcio | Ceriale. Passo avanti per mister Mambrin: "Telaio più definito, ora la palla passa al campo" (VIDEO)

Dopo un'estate intensa di lavoro in sinergia con la società e la dirigenza, per il Ceriale è finalmente arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. L'intelaiatura della squadra e la rosa sono state definite e ora, come sottolinea Mister Mambrin, “la palla passa al campo”.

Tra il grande entusiasmo per il lavoro svolto con lo staff, l'analisi del calciomercato e lo sguardo su un campionato di Promozione che si preannuncia di altissimo livello e ricco di insidie, il mister traccia la rotta per far tornare il Ceriale un'avversaria ostica e difficile da affrontare per chiunque.

Ecco l'intervista ai canali ufficiali biancoblu