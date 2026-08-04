Calcio | Savona. Lo sguardo di Sarpero sull'Eccellenza: "C'è grande senso di responsabilità, speriamo di essere noi la sorpresa" (VIDEO)

L’attesa è finita e l'ufficialità è arrivata: il Savona parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza. Archiviata l'ansia per il rinvio della decisione sul ripescaggio, per la formazione biancoblu si apre una prospettiva sportiva completamente nuova, inserita nel contesto di quello che si preannuncia come uno dei tornei regionali più competitivi ed avvincenti degli ultimi anni.

Ai microfoni di SvSport, l'allenatore del Savona, mister Sarpero, ha tracciato la rotta in vista del debutto nel massimo campionato regionale.

Il passaggio di categoria porta con sé aspettative inevitabilmente alte da parte della tifoseria, ma la guida tecnica del Savona preferisce chiarire fin da subito il quadro mentale con cui la squadra scenderà in campo.

«Se vieni a giocare nel Savona non puoi patire la pressione», evidenzia il tecnico. «Preferisco parlare di un grande senso di responsabilità. È il concetto più giusto da trasmettere a questi ragazzi per il bacino che rappresentiamo, per l'ambizione della nuova società e per la storia di questa maglia. Più che un peso, deve essere un grande stimolo rappresentare il Savona in questo torneo, prima di tornare nel contesto che la storia definisce come l'habitat naturale di questo club.

Grazie al lavoro del direttore e in pieno accordo con la società, abbiamo inserito ragazzi di grande qualità morale», spiega Sarpero. «Oggi in allenamento la mentalità è salita di livello: se non alzo la voce io, ci pensano i nuovi compagni a mantenere alta la concentrazione. Nel calcio attuale la sola qualità individuale non basta a vincere le partite; serviva uno spirito diverso e dal primo giorno di raduno ho visto il piglio giusto».