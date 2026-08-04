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Calcio | 04 agosto 2026, 19:39

Calciomercato | Colpo Finale, arriva dal Millesimo Andrea Vittori

Calciomercato | Colpo Finale, arriva dal Millesimo Andrea Vittori

L'annuncio della società giallorossoblu:

La Società F.B.C. Finale è felice di dare il benvenuto ad Andrea Vittori!

Come già preannunciato nelle scorse ore Andrea entra a far parte della rosa della Prima Squadra e rappresenta un innesto di spessore per il centrocampo. Nel proprio curriculum calcistico vanta esperienze tra le fila di Quiliano & Valleggia, Vadese e Savona. La più significativa è però quella al Millesimo dove ha contributo, da punto fermo del gruppo, alla fantastica cavalcata dei giallorossi capaci in tre stagioni di passare dalla Prima Categoria alla Serie D.

In giallorossoblu ritrova il fratello Youri, con il quale aveva condiviso gli spogliatoi di Savona e Millesimo.

Benvenuto Andrea!

cs

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