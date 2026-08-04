Calcio | Carcarese. Giribone subito a marce alte: "Con un campionato così competitivo sarà fondamentale partire forte"

Anche la Carcarese ha dato il via, ieri sera, alla preparazione precampionato.

A fare il punto della situazione ci ha pensato il direttore sportivo Matteo Giribone, pronto a costruire insieme al vicepresidente Gandolfo la rosa affidata a mister Enrico Valmati.

"Partiamo con l'idea di migliorare quello che è stato l'anno scorso. Era tanto tempo che questa società non disputava l'Eccellenza e riuscire a salvarsi è stato un qualcosa di non scontato. Sarà un torneo molto stimolante, di grande qualità e molto competitivo: è facile dire "bisogna partire bene", ma quest'anno più che mai sarà fondamentale partire forti e spingere subito, proprio perché è un campionato difficile».

Il ds biancorosso, ai canali ufficiali della società, ha analizzato l'organico.

«I giocatori si conoscono per quello che hanno fatto in passato, ma nel calcio conta sempre il presente e ciò che si va a fare giorno dopo giorno. Siamo convinti, insieme ad Edoardo Gandolfo, di aver fatto un lavoro importante — sia dal punto di vista tecnico che da quello dello spogliatoio — inserendo dei leader all'interno del gruppo. Dovremo diventare il prima possibile un gruppo unito, dato che ci sono tanti elementi nuovi. Tra di loro ci sono diversi giocatori che hanno già vinto in carriera, e questa è una cosa fondamentale: la mentalità vincente è quella che ti porta a raggiungere l'obiettivo prima degli altri. Siamo convinti che chi era già presente l'anno scorso e non ha potuto dimostrare il proprio valore per sfortuna o altri motivi, quest'anno lo farà, e che i nuovi daranno una grande mano».