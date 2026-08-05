Motori | Andrea Vignone brilla al Red Bull Romaniacs, chiudendo tra i big mondiali

Dopo aver affrontato l’Africa Eco Race a inizio stagione, Andrea "Crazy Vigno" Vignone ha aggiunto un'altra impresa al suo 2026 prendendo parte alla Red Bull Romaniacs, a Sibiu, in Romania, considerata una delle competizioni di hard enduro più dure e spettacolari al mondo.

Un’avventura estrema, dove ogni giornata richiede il massimo sotto il profilo fisico, tecnico e mentale.



Una settimana al limite

Dal 28 luglio al 1° agosto, tra i sentieri, le rocce e le montagne della Romania, il nostro Vigno ha affrontato cinque giorni di gara fatti di passaggi estremi, lunghissime speciali e condizioni che mettono alla prova tanto il fisico quanto la mente.

Dopo un prologo chiuso al 15° posto, Andrea ha iniziato la rimonta già nella prima giornata, conquistando l'8° posto di categoria. Il secondo giorno è stato il più complicato: una condizione fisica non ottimale lo ha costretto a stringere i denti e a gestire le energie, chiudendo 29° e limitando i danni in una delle tappe più impegnative dell'intera manifestazione.

Nonostante la fatica, “Crazy Vigno” non ha mai smesso di credere nel proprio potenziale.



Il ritorno all'attacco

Con la sua GasGas EC 450 F perfettamente preparata, durante le ultime giornate Andrea è tornato a esprimere tutto il suo potenziale, attaccando nei passaggi più tecnici, quelli in cui riesce a fare davvero la differenza, e recuperando terreno sugli avversari.

Due splendidi 6° posti di giornata gli hanno permesso di risalire la classifica, recuperando quasi dieci minuti sui diretti concorrenti e chiudendo la gara con una prestazione di altissimo livello.

A fine gara il suo commento racconta perfettamente lo spirito con cui ha vissuto questa esperienza:

"Mi sono divertito da matti. Nei tratti più difficili ero completamente nel flow. È stata un’esperienza fantastica, direi unica al mondo, ma anche fisicamente durissima: forse la gara più faticosa di tutte. Per quattro giornate devi combattere per sei o sette ore a un ritmo altissimo, senza veri momenti di riposo. Arrivi alla fine completamente stremato, ma con la sensazione di aver vissuto qualcosa di davvero speciale."

Un risultato costruito metro dopo metro

La Red Bull Romaniacs non concede nulla. Portarla a termine è già un traguardo che pochi possono vantare.

Andrea conclude l'edizione 2026 con risultati di assoluto prestigio:

1° degli italiani

12° posto nella categoria Silver

33° posto assoluto nella classifica generale della Red Bull Romaniacs

nella classifica generale della Red Bull Romaniacs 59° posto nel ranking mondiale Hard Enduro, conquistato disputando solamente le due gare più iconiche del calendario internazionale: Erzbergrodeo e Red Bull Romaniacs.

Numeri che confermano la crescita di Andrea e il livello raggiunto in una disciplina dove ogni errore può costare la gara.



Un'altra impresa firmata Sponsorizza Passioni

Anche in Romania, il progetto Sponsorizza Passioni ha accompagnato Andrea Vignone lungo tutto il percorso, sostenendo la sua partecipazione e contribuendo a dare visibilità a un atleta che continua a distinguersi per determinazione, preparazione e spirito di sacrificio.

Ogni gara racconta una storia diversa, ma il messaggio rimane sempre lo stesso: sostenere chi insegue le proprie passioni significa rendere possibili imprese che sembrano impossibili.