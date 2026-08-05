Motori, Trofeo Lancia: Il savonese FEderico Gangi sale sul podio al Rallay Regione Piemonte

Una gara dall’elevato tasso tecnico, costruita nella scenografica cornice delle Langhe. Il Rally Regione Piemonte è stato anche e soprattutto questo, regalando un palcoscenico di assoluto livello ai numerosi protagonisti presenti.

Tra gli iscritti al via, precisamente tra le file del Trofeo Lancia, vi erano altresì i portacolori ALMA Racing, Federico Gangi e Fabrizia Pons. Un ritorno insieme in abitacolo a due anni di distanza dall’ultima volta, riallacciando una sinergia che tra le altre cose permise loro di agguantare la vittoria al Rally delle Palme 2024.

La Gara:

La vettura utilizzata come di consueto era la Lancia Ypsilon Rally4 HF con i colori Gima Autosport, vettura che il driver savonese ritrovava dopo il ritiro avvenuto sulle strade del Rally di Roma Capitale ed inframezzata da un’esperienza affrontata al 42°Rally della Lanterna, anch’essa poco fortunata sulla Peugeot 208 Rally4.

Ad Alba invece la sensazione di una gara dai grandi numeri si è avuta fin da subito. Lo dimostrano i parziali cronometrici fatti siglare costantemente tra le posizioni di vertice. In tutto questo un podio sfiorato tra le file del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici ed il raggiungimento della terza posizione all’interno del Trofeo Lancia. Un biglietto da visita importante per Federico Gangi e Fabrizia Pons in vista del prossimo appuntamento, nonché l’ultimo della serie monomarca di casa Stellantis, che andrà in scena sulle strade del Rallye Sanremo.

Le Dichiarazioni:

“Il Rally Regione Piemonte si è rivelato ancora una volta molto impegnativo. Una bellissima gara in tutte le sue dinamiche e per questo desideriamo portare i nostri complimenti all’organizzazione per il lavoro svolto” - esordiscono nel loro intervento Federico Gangi e Fabrizia Pons, che poi proseguono dicendo – “È stata una gara combattuta. La nostra prestazione è andata in crescendo, con qualche problema di assetto accusato durante la giornata di sabato, risolto poi al termine della prima tappa. In seguito, il raggiungimento della soddisfazione più grande, ovvero la vittoria nella Power Stage ed il podio assoluto di Trofeo al termine di una lunga gara” - proseguono Gangi e Pons, con un pensiero finale che tiene a rimarcare il pilota savonese – “Desidero ringraziare Fabrizia per la grande professionalità e per aver ritrovato un ottimo feeling insieme. A ruota tengo a menzionare il team Gima Autosport nella figura di Gabriele, la scuderia ALMA Racing e tutte le persone che ci sostengono quotidianamente. Ora ci concentriamo verso i prossimi impegni di zona, in vista del gran finale di Trofeo sulle strade di Sanremo”.