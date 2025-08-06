La Ruota della Fortuna ha un campione savonese: l' ex portiere Luca Ferro vince 31mila 600 euro

La Ruota della Fortuna ha un campione savonese.

Luca Ferro, ex portiere del Genoa tra il 1996 e il 1998 e nelle annate 1999-2000 e 2001-2004 oltre ad aver militato in diverse squadre svizzere, attuale allenatore dei portieri nel settore giovanile rossoblu (nel 2022-2023 ad interim mister della Primavera), questa sera nel noto quiz game di Canale Cinque condotto da Gerry Scotti ha vinto in totale 31mila e 600 euro.

Il 46enne di Savona che vive ad Albisola, dopo aver ben figurato durante la puntata del programma in access prime time che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, è riuscito a laurearsi campione vincendo prima 16mila 600 euro e poi 15mila euro nel gioco finale.

Purtroppo però non è riuscito ad indovinare le "frasi misteriose" nelle altre due buste che contenevano 10mila e persino 100mila euro.