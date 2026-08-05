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Pallanuoto | 05 agosto 2026, 18:26

Pallanuoto | Nuovo annuncio di mercato, tesserato il difensore Giobatta Valle

Pallanuoto | Nuovo annuncio di mercato, tesserato il difensore Giobatta Valle

Il Banco BPM Rari Nantes Savona comunica di avere  raggiunto, in data odierna, l’accordo per le prossime due stagioni agonistiche, con il difensore Giobatta Valle.

Giobatta Valle è nato a Genova il 7 luglio 2006. Ha iniziato a giocare a pallanuoto nella Rari Nantes Arenzano, quindi è passato allo Sporting Club Quinto dove ha esordito in Serie A 1. Ha giocato nell’Astra Nuoto Roma dove ha vinto il titolo giovanile, quindi, nella stagione 2024- 2025 è passato al C.N. Posillipo. Ha fatto parte delle Nazionali giovanili disputando i Campionati Mondiali ed Europei di categoria.

Afferma Giobatta Valle: “È un vero onore per me entrare a far parte di una società storica come la Rari Nantes Savona. Arrivo qui con tanta umiltà e con la voglia di dare il massimo, mettendomi a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni. Sappiamo tutti cosa rappresenti questa calottina nel panorama della pallanuoto italiana ed europea, poterla indossare è uno stimolo per continuare a crescere come uomo e come atleta. Voglio ringraziare la dirigenza e l’allenatore per aver creduto in me. Lavorerò duramente ogni singolo giorno, dentro e fuori dall'acqua, per ripagare questa fiducia. Non vedo l'ora di cominciare questo nuova avventura e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Forza Rari ! “

Il presidente, Daniele Polti, dichiara: “Prosegue la costruzione della squadra del prossimo anno. L’arrivo di Giobatta Valle, a cui rivolgo un caloroso benvenuto, è l’ulteriore conferma che la società sta costruendo una squadra giovane e piena di ambizione ”.

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