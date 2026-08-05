Calcio | Serie D. Ufficiali i ripescaggi, la quarta serie ritrova il Derthona di Cristiano Cavaliere. Nel girone A anche il Lascaris

Ora è ufficiale, la Serie D ha le 162 squadre che parteciperanno alla stagione sportiva 2026/27.

Dato che l'organico di partenza presentava sei posti vuoti rispetto al numero programmato, la Lega ha attinto alla graduatoria delle società che avevano fatto richiesta di ripescaggio ed erano contemporaneamente in possesso di tutti i requisiti richiesti.



Le sei squadre che ottengono così il passaggio d'ufficio e il ritorno o l'esordio in Serie D sono:

Lascaris 1954

Castellanzese 1921

Fiorenzuola 1922

Derthona 1908

Grassina

Tropical Coriano



Buone notizie anche per 11 società che avevano inizialmente ricevuto un primo parere negativo nei controlli estivi. Dopo aver presentato i documenti integrativi ed essere state rianalizzate, la federazione ha confermato la loro regolare iscrizione al campionato. Le squadre riammesse sono: Brusaporto, Certosa, Ebolitana, Enna, Flaminia Civitacastellana, Licata, Melfi, Sant'Angelo, Unipomezia, Varese e Vibonese.



Non sono mancati gli esiti negativi e le rinunce. Il ricorso presentato dal Città di Fasano è stato definitivamente respinto per il mancato rispetto delle scadenze nei pagamenti e per irregolarità nella documentazione presentata. Bocciato anche il ricorso dell'Imolese.

Hanno invece rinunciato a iscriversi di propria iniziativa Sora Calcio 1907 e Valmontone 1921, mentre il San Giuliano City ha scelto di non presentare ricorso dopo il primo parere negativo ricevuto a luglio.

Con la definizione delle 162 partecipanti, nei prossimi giorni verranno ufficializzati la composizione dei gironi e i calendari delle partite per la nuova stagione.