Calcio | Serie D. Il Millesimo sfida il Derthona al Coppi, il Celle Varazze vuole punti contro il Ligorna

Ritorna subito in campo la Serie D dopo il turno infrasettimanale.
Il Millesimo proverà a cavalcare l'onda dopo lo strepitoso 4-1 inferto in settimana all'Alessandria.
I giallorossi di Macchia dovranno confrontarsi però con un'altra squadra in forma smagliante: il Derthona di mister Cacciatore. Uno scontro d'alta classifica, tra due formazioni capaci di approcciare il campionato nella maniera migliore.
I leoncelli sono reduci dalla vittoria contro il Ligorna, avversario odierno del Celle Varazze. Entrambe le squadre dovranno necessariamente portare punti a casa per iniziare a sistemare una graduatoria difettosa. Dalla squadra di mister Amirante si attende infatti una pronta reazione dopo la deludente prova di Saluzzo.
Tutte le partite odierne si disputeranno alle 15:00. Due i posticipi: domani Fezzanese - Gozzano, mentreil 30 settembre si disputerà Alessandria - Imperia.