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Calcio | 20 settembre 2026, 11:05

Calcio | Serie D. Il Millesimo sfida il Derthona al Coppi, il Celle Varazze vuole punti contro il Ligorna

Calcio | Serie D. Il Millesimo sfida il Derthona al Coppi, il Celle Varazze vuole punti contro il Ligorna

Ritorna subito in campo la Serie D dopo il turno infrasettimanale.

Il Millesimo proverà a cavalcare l'onda dopo lo strepitoso 4-1 inferto in settimana all'Alessandria.

I giallorossi di Macchia dovranno confrontarsi però con un'altra squadra in forma smagliante: il Derthona di mister Cacciatore. Uno scontro d'alta classifica, tra due formazioni capaci di approcciare il campionato nella maniera migliore.

I leoncelli sono reduci dalla vittoria contro il Ligorna, avversario odierno del Celle Varazze. Entrambe le squadre dovranno necessariamente portare punti a casa per iniziare a sistemare una graduatoria difettosa. Dalla squadra di mister Amirante si attende infatti una pronta reazione dopo la deludente prova di Saluzzo.

Tutte le partite odierne si disputeranno alle 15:00. Due i posticipi: domani Fezzanese - Gozzano, mentreil 30 settembre si disputerà Alessandria - Imperia.
 

Redazione

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