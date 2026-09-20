Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Ultimo atto per la fase a gironi

Girone 1: La vittoria dell'Ospedaletti nell'anticipo costringe il Camporosso a fare bottino pieno contro l'Argentina per ottenere il passaggio del turno. I rossoblu dovranno superare però i rossoneri con due gol di scarto per avere la meglio nella classifica avulsa.
Girone 2: Villanovese - Andora sono tagliate fuori dalla lotta per il primato, il confronto diretto tra Oneglia e Golfodianese (agli ospiti basterà un pareggio) decreterà chi potrà proseguire il proprio cammino in Coppa.
Girone 3: dinamica identica per Cisano e Veloce, con i padroni di casa forti di entrambi i risultati utili per ottenere il primo posto. Al Levratto si disputerà invece Priamar - Nolese.
Girone 4: Anche Cengio - Quiliano & Valleggia metterà in palio l'accesso agli ottavi. Ai granata di Chiarlone sarà sufficiente non perdere. Alle 15:00 in campo anche Dego e Altarese.
Girone 5: verdetti già emessi. Passa il turno lo Speranza forte del 4-1 alla Rossiglionese, buon pareggio per il Sassello in casa dell'Old Boys Rensen.