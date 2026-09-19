Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Lo Speranza vince a Rossiglione e passa al secondo turno, pareggia il Sassello

E' lo Speranza ad accedere al secondo turno di Coppa Liguria.

La squadra di mister Ponte ha battuto in rimonta 4-1 La Rossiglionese. Bianconeri avanti con Arcidiacono, nella ripresa i gol rossoverdi di Cherkez, Palatella, Carocci e Fanelli.

Buona pareggio infine per il Sassello contro l'Old Boys Rensen. Padroni di casa subito avanti con Boggiano, alla mezz'ora il pareggio di Calcagno.



La classifica:

https://sport.esprimo.com/amministrazione/index.php?c=classifica&sport=&campionato=948#:~:text=%3Cdiv%20id%3D%27classificaCampionato948,data%5B%27contents%27%5D)%3B%0A%09%20%20%7D)%3B%0A%09%7D)%3B%0A%09%3C/script%3E



