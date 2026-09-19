 / Calcio

Calcio | 19 settembre 2026, 16:56

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Lo Speranza vince a Rossiglione e passa al secondo turno, pareggia il Sassello

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Lo Speranza vince a Rossiglione e passa al secondo turno, pareggia il Sassello

E' lo Speranza ad accedere al secondo turno di Coppa Liguria.
La squadra di mister Ponte ha battuto in rimonta 4-1 La Rossiglionese. Bianconeri avanti con Arcidiacono, nella ripresa i gol rossoverdi di Cherkez, Palatella, Carocci e Fanelli.
Buona pareggio infine per il Sassello contro l'Old Boys Rensen. Padroni di casa subito avanti con Boggiano, alla mezz'ora il pareggio di Calcagno.
 

La classifica:

https://sport.esprimo.com/amministrazione/index.php?c=classifica&sport=&campionato=948#:~:text=%3Cdiv%20id%3D%27classificaCampionato948,data%5B%27contents%27%5D)%3B%0A%09%20%20%7D)%3B%0A%09%7D)%3B%0A%09%3C/script%3E


 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium