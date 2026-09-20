 / Calcio

Calcio | 20 settembre 2026, 11:33

Calcio | Eccellenza. Seconda giornata in rampa di lancio. A Vado il derby Savona - Albissole, in trasferta Pietra, Cairese e Carcarese

Calcio | Eccellenza. Seconda giornata in rampa di lancio. A Vado il derby Savona - Albissole, in trasferta Pietra, Cairese e Carcarese

Archiviati i verdetti del debutto, le squadre liguri si preparano a tornare in campo per la seconda giornata di campionato.

I primi 90 minuti hanno regalato ottime risposte alle formazioni della nostra provincia: Pietra Ligure e Cairese puntano infatti al bis in trasferta, impegnate a pochi chilometri di distanza. I biancocelesti di Moraglia faranno visita al Rivasamba, mentre i valbormidesi cercheranno di restare a punteggio pieno sul campo della Sammargheritese.

Si preannuncia invece una sfida tutta biancorossa al Ferrando, dove Genova Calcio e Carcarese andranno a caccia di riscatto dopo un esordio privo di punti. Riflettori ovviamente puntati anche su Vado per il derby tra Savona e Albissole: gli striscioni arrivano col vento in poppa dopo il netto 3-0 inflitto al Golfo Paradiso, mentre i ceramisti di Cattardico sono ancora alla ricerca dei giusti equilibri, specie in fase difensiva.

Quasi tutti i match prenderanno il via alle 15:00, con l'unica eccezione del posticipo delle 19:00 tra Albaro e Lavagnese.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium