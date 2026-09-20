Calcio | Promozione. Alle 15:00 scatta il campionato, partite clou Loano - Virtus Sanremese e Baia Alassio - Albingaunia

Finalmente anche il campionato di Promozione è pronto al prendere il via.

E lo fa davvero in grande stile con una serie di partite subito interessanti.

A Loano, ad esempio, incroceranno i tacchetti due tra le squadre più attese: la San Francesco e la Virtus Sanremese.

Stuzzica l'appetito degli appassionati anche il match del Ferrando, con la Baia Alassio e l'Albingaunia subito alla ricerca di punti pesanti.

Doppio impegno interno per Ceriale e Pontelungo: le squadre di Mambrin e Zanardini inaugureranno il loro cammino contro Sampierdarenese e Campese.

Trasferta a Ventimiglia infine per il Finale, con i giallorossi di Alessi attesi al Morel.

Fischio d'inizio per tutti gli incontri fissato alle 15:00.



