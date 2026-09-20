Legino | Ciao bomber, il calcio savonese piange Gianni Tobia

È arrivata purtroppo questa mattina la notizia della scomparsa di Gianni Tobia.

A comunicarla, attraverso i canali social, è stato il figlio Fabio.

Sono stati immediati i messaggi di cordoglio, accompagnati dai tanti ricordi legati a una figura indelebile nel calcio savonese.

Ricordi legati al calcio giocato, con l'innumerevole serie di reti messe a segno nella sua carriera con le maglie di Veloce, Vado e Campese, ma anche al suo impegno in panchina con gli stessi granata, Speranza, Fornaci e ovviamente Legino. E poi gli aneddoti, i sorrisi, le fiumane di gol nei tornei estivi insieme alla squadra dei "Magnifici sette" e quella battuta sempre pronta, una volta varcati i cancelli del Ruffinengo.

Dalla redazione di Svsport.it le più sentite condoglianze a Fabio, Nicolò, Alessio, Sara e Pina.