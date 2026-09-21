Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Chiusa la fase a gironi, ecco le squadre che avanzano agli ottavi di finale

Girone 1: passa il turno il Camporosso grazie alla migliore differenza reti rispetto all'Ospedaletti. I rossoblu hanno avuto la meglio ieri 3-0 sull'Argentina grazie alla tripletta di Zito.
Girone 2: agli ottavi va la Golfodianese dopo il pareggio con l'Oneglia (1-1 gol di Pala e Greco). L'Andora ottiene la prima vittoria con il gol di Odasso in casa della Villanovese.
Girone 3: Il Cisano chiude a punteggio pieno e stacca il pass per la seconda fase. 3-0 alla Veloce con Carparelli, Calandrino e Mangiavillano. Successo della Nolese in casa della Priamar: decide il gol di Pittalis.
Girone 4: basta il pareggio al Cengio con il Q&V per prevalere nel quarto reaggruppamento. Ospiti in vantaggio con Donna, risposta granata con F. Croce a metà ripresa. Muca e Revello hanno invece regalato il successo per 2-0 al Dego sull'Altarese
Girone 5: gare giocate in anticipo sabato, lo Speranza è agli ottavi di finale