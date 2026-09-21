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Calcio | 21 settembre 2026, 18:46

Calcio | Virtus Sanremese. Traballa la panchina di Prunecchi, Oneglio in pole per la successione

Voci sempre più insistenti danno ormai per certo l'esonero del tecnico

Calcio | Virtus Sanremese. Traballa la panchina di Prunecchi, Oneglio in pole per la successione

Il pareggio di ieri pomeriggio contro la San Francesco Loano potrebbe portare subito a scossoni in portanti in casa Virtus Sanremese.

Sembra ormai prossimo all'ufficialità l'esonero di Marco Prunecchi, nonostante la cavalcata nell'ultima stagione e il passaggio del turno in Coppa.

Non dovrebbe infatti mancare molto alla nota ufficiale della società matuziana.

Per quanto riguarda il possibile successori sono circolati i nomi di Carlet e Calabria, ma in pole sembra esserci Luca Oneglio, ex tecnico del Ventimiglia.

Redazione

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