Calcio | Virtus Sanremese. Traballa la panchina di Prunecchi, Oneglio in pole per la successione

Il pareggio di ieri pomeriggio contro la San Francesco Loano potrebbe portare subito a scossoni in portanti in casa Virtus Sanremese.
Sembra ormai prossimo all'ufficialità l'esonero di Marco Prunecchi, nonostante la cavalcata nell'ultima stagione e il passaggio del turno in Coppa.
Non dovrebbe infatti mancare molto alla nota ufficiale della società matuziana.
Per quanto riguarda il possibile successori sono circolati i nomi di Carlet e Calabria, ma in pole sembra esserci Luca Oneglio, ex tecnico del Ventimiglia.