Calcio | Il Celle Varazze non si sblocca, il Ligorna vince con Piredda e Gibilterra (GLI HIGHLIGHTS)

La sintesi a cura della società biancoblu:
CELLE VARAZZE - LIGORNA 0-2
Marcatori: 22' Piredda, 35' st Gibilterra
Celle Varazze: Atzori; Ghigliotti, Arata (27' st Miragliotta), Padovan, Traniello; Annaloro (14' st Mataloni), Di Battista (14' st Lustosa), Graziani (14' st Marino), Squarzoni; Donaggio, Armini.
Allenatore: Amirante.
Ligorna: Rodriguez; Insignito, Bottaro, Scannapieco, Rovegno (34' st Nicolai); Piredda, Miccoli, Vassallo (23' st Franchetti); Guerini (18' st Gibilterra), Pastore (40' st De Leo), La Marca (18' st Doria).
Allenatore: Terzi.
Arbitro: Montevergine di Ragusa.