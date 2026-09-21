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Calcio | 21 settembre 2026, 14:13

Calcio | Il Celle Varazze non si sblocca, il Ligorna vince con Piredda e Gibilterra (GLI HIGHLIGHTS)

Calcio | Il Celle Varazze non si sblocca, il Ligorna vince con Piredda e Gibilterra (GLI HIGHLIGHTS)

La sintesi a cura della società biancoblu:

CELLE VARAZZE - LIGORNA 0-2

Marcatori: 22' Piredda, 35' st Gibilterra
 

Celle Varazze: Atzori; Ghigliotti, Arata (27' st Miragliotta), Padovan, Traniello; Annaloro (14' st Mataloni), Di Battista (14' st Lustosa), Graziani (14' st Marino), Squarzoni; Donaggio, Armini. 

Allenatore: Amirante.
 

Ligorna: Rodriguez; Insignito, Bottaro, Scannapieco, Rovegno (34' st Nicolai); Piredda, Miccoli, Vassallo (23' st Franchetti); Guerini (18' st Gibilterra), Pastore (40' st De Leo), La Marca (18' st Doria). 

Allenatore: Terzi.
 

Arbitro: Montevergine di Ragusa.

Redazione

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