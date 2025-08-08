Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Gli orari e le date del primo match, Carcarese - Fezzanese in anticipo

La stagione sportiva 2025/2026 della Coppa Italia di Eccellenza sta per prendere il via. Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto il calendario della prima giornata della competizione, con gare in programma tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Carcarese - Fezzanese sarà infati disputata in anticipo alle ore 16:00
Di seguito il dettaglio delle sfide suddivise per girone organizzativo (O1–O8):
Girone O1 – 1ª Giornata
Carcarese - Fezzanese
Campo: Candido Corrent (Carcare) – Ore: 16:00 – Data: Sabato 30 agosto
Girone O2 – 1ª Giornata
Arenzano Football Club vs Golfo Paradiso Pro Recco Camogli A.
Campo: N. Gambino (Arenzano) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone O3 – 1ª Giornata
Football Genova Calcio - Voltrese Vultur
Campo: Italo Ferrando – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone O4 – 1ª Giornata
Molassana Boero A.S.D. - Football Club Bogliasco
Campo: Federico Mario Boero – Ore: 17:30 – Data: Domenica 31 agosto
Girone O5 – 1ª Giornata
Busalla Calcio - Pietra Ligure 1956
Campo: Busalla (Sarissola) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone O6 – 1ª Giornata
San Francesco Loano - Sporting Taggia Sanremo
Campo: Francesco Merlo (Ceriale) – Ore: 17:30 – Data: Domenica 31 agosto
Girone O7 – 1ª Giornata
Athletic Club Albaro - Campomorone Sant’Olcese
Campo: La Sciorba – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
Girone O8 – 1ª Giornata
Millesimo Calcio - Rivasamba H.C.A.
Campo: Viglino (Millesimo) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto