Calcio | 08 agosto 2025, 20:10

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Gli orari e le date del primo match, Carcarese - Fezzanese in anticipo

La stagione sportiva 2025/2026 della Coppa Italia di Eccellenza sta per prendere il via. Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto il calendario della prima giornata della competizione, con gare in programma tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Carcarese - Fezzanese sarà infati disputata in anticipo alle ore 16:00

Di seguito il dettaglio delle sfide suddivise per girone organizzativo (O1–O8):
 

Girone O1 – 1ª Giornata

Carcarese - Fezzanese
Campo: Candido Corrent (Carcare) – Ore: 16:00 – Data: Sabato 30 agosto
 

Girone O2 – 1ª Giornata

Arenzano Football Club vs Golfo Paradiso Pro Recco Camogli A.
Campo: N. Gambino (Arenzano) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone O3 – 1ª Giornata

Football Genova Calcio - Voltrese Vultur
Campo: Italo Ferrando – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone O4 – 1ª Giornata

Molassana Boero A.S.D. - Football Club Bogliasco
Campo: Federico Mario Boero – Ore: 17:30 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone O5 – 1ª Giornata

Busalla Calcio - Pietra Ligure 1956
Campo: Busalla (Sarissola) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone O6 – 1ª Giornata

San Francesco Loano - Sporting Taggia Sanremo
Campo: Francesco Merlo (Ceriale) – Ore: 17:30 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone O7 – 1ª Giornata

Athletic Club Albaro - Campomorone Sant’Olcese
Campo: La Sciorba – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto
 

Girone O8 – 1ª Giornata

Millesimo Calcio - Rivasamba H.C.A.
Campo: Viglino (Millesimo) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto

