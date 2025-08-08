Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Gli orari e le date del primo match, Carcarese - Fezzanese in anticipo

La stagione sportiva 2025/2026 della Coppa Italia di Eccellenza sta per prendere il via. Il Comitato Regionale Liguria ha reso noto il calendario della prima giornata della competizione, con gare in programma tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Carcarese - Fezzanese sarà infati disputata in anticipo alle ore 16:00

Di seguito il dettaglio delle sfide suddivise per girone organizzativo (O1–O8):



Girone O1 – 1ª Giornata

Carcarese - Fezzanese

Campo: Candido Corrent (Carcare) – Ore: 16:00 – Data: Sabato 30 agosto



Girone O2 – 1ª Giornata

Arenzano Football Club vs Golfo Paradiso Pro Recco Camogli A.

Campo: N. Gambino (Arenzano) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto



Girone O3 – 1ª Giornata

Football Genova Calcio - Voltrese Vultur

Campo: Italo Ferrando – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto



Girone O4 – 1ª Giornata

Molassana Boero A.S.D. - Football Club Bogliasco

Campo: Federico Mario Boero – Ore: 17:30 – Data: Domenica 31 agosto



Girone O5 – 1ª Giornata

Busalla Calcio - Pietra Ligure 1956

Campo: Busalla (Sarissola) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto



Girone O6 – 1ª Giornata

San Francesco Loano - Sporting Taggia Sanremo

Campo: Francesco Merlo (Ceriale) – Ore: 17:30 – Data: Domenica 31 agosto



Girone O7 – 1ª Giornata

Athletic Club Albaro - Campomorone Sant’Olcese

Campo: La Sciorba – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto



Girone O8 – 1ª Giornata

Millesimo Calcio - Rivasamba H.C.A.

Campo: Viglino (Millesimo) – Ore: 18:00 – Data: Domenica 31 agosto