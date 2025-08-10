 / Calcio

Calcio | 10 agosto 2025, 17:52

Svelato il luogo del raduno dell’Imperia Calcio: allenamenti al campo 'Marengo' di Diano Marina

Domani, lunedì 11 agosto, alle ore 15. Resta il mistero sulla rosa della squadra

Svelato il luogo del raduno dell’Imperia Calcio: allenamenti al campo 'Marengo' di Diano Marina

Si terrà domani, lunedì 11 agosto, alle ore 15, il raduno ufficiale dell’Imperia Calcio. La prima squadra comincerà gli allenamenti presso il campo sportivo 'Marengo' di Diano Marina, messo a disposizione dalla  Golfo Dianese del presidente Paolo Sciandino.

Il gruppo alloggerà all’Hotel Bergamo di San Bartolomeo al Mare. Per quanto riguarda la rosa della squadra a disposizione dell'allenatore e direttore generale Giancarlo Riolfo , al momento sono stati ufficializzati soltanto i nomi del difensore Simone Guida e di Nicholas Costantini — presente alla conferenza stampa di venerdì. Permane invece il mistero sugli altri giocatori che comporranno la squadra.

È probabile che al gruppo del quale dovrebbe far parte anche Comiotto, vengano aggregati numerosi elementi provenienti dalla formazione Juniores, così da completare l’organico in attesa di ulteriori annunci ufficiali.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium