Calcio | Ceriale. I biancoblu presentano lo staff tecnico di mister Mambrin

La nota biancoblu:
"Il Ceriale Progetto Calcio comunica i tasselli che completeranno lo Staff Tecnico di Mister Marco Mambrin.
Ai già annunciati Cecco Bellinghieri (Responsabile Prima Squadra), Enzo Gaudino (Direttore Sportivo), Federico Fazio (Vice Allenatore) e Samuele Fantoni (Team Manager), il Club svela le altre fondamentali figure, tra conferme e qualche novità.
La Società è lieta di comunicare la riconferma di Giuseppe "Beppe" Trimarchi come elemento chiave tra i Dirigenti della Prima Squadra. Una persona molto attaccata all'ambiente cerialese, avendovi militato anche da giocatore.
A lui si aggiunge una new entry rappresentata da Antonio Capezio, che per tanti anni ha svolto un ottimo lavoro alla San Filippo Neri. Un "tuttofare" che da quest'anno si metterà a disposizione dei colori biancoblù.
Poi una duplice conferma per le aree settoriali sul campo: Jurgen Dakaj, che sarà ancora il Preparatore Atletico cerialese, e Walter Cardile, confermato come Preparatore dei Portieri. Due componenti molto importanti per curare al meglio tutti i dettagli utili alla crescita della squadra.
Non da ultimo, il nuovo arrivato nel reparto medico: si unisce a noi Enrico Cossetta, Osteopata - Massaggiatore Sportivo, a cui diamo il benvenuto."