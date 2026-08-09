Calcio | Carcarese. Prima amichevole a suon di gol, la Saviglianese passa al Corrent 4-3

È terminato con un pirotecnico 3-4 il primo test stagionale della Carcarese, impegnata ieri pomeriggio al “Corrent” contro la Saviglianese, formazione piemontese di Promozione.

A rompere l’equilibrio è stata la formazione biancorossa, avanti grazie a una conclusione mancina di Zunino. La risposta della Saviglianese non si è fatta attendere e Gaido ha ristabilito la parità.

La Carcarese ha però chiuso il primo tempo nuovamente avanti. Alla mezz'ora ancora Zunino protagonista: la punta ha trovato il modo di sorprendere il portiere piemontese con un pregevole lob dalla distanza.

Nella ripresa la partita ha continuato a regalare emozioni. La Saviglianese ha rimesso tutto in equilibrio con Ndoja, autore poco dopo anche della rete che ha permesso agli ospiti di portarsi sul 2-3. La reazione dei valbormidesi è stata immediata: Erhanon, ben appostato a pochi passi dalla porta, ha raccolto l’opportunità giusta per siglare il nuovo pareggio.

Quando il 3-3 sembrava destinato a essere il risultato finale, è arrivato invece il guizzo decisivo dei piemontesi. All’83’ Bianco ha trovato la rete del definitivo 3-4, consegnando agli ospiti.



CARCARESE - SAVIGLIANESE 3-4

MARCATORI: Zunino 12' e 30', Gaido 22', Ndoja 63' e 73' Erhanon 81', Bianco 83'



CARCARESE: Cirillo, Mantero, Babliuk, Prato, Di Mattia, Zunino, Piazza, Szerdi, Ferrero, Brignone, Cancellara.

A disposizione: Saettone, Angeli, Berruti, Bertoni, Diamanti, Erhanon, Moretti, Pavese, Berretta.

Allenatore: Valmati.



SAVIGLIANESE: Nardi, Cavallera, Mezzano, Berteina, Chelarescu, Esposito, Guerrini, Gaido, Neri, Sacco, Betancourt.

A disposizione: Cravero, Quaglia, Bedino, Petiti, Rayan, Giletta, Arnolfo, Bianco, Ndoja, Diomande, Gjyrezi.

Allenatore: Giuliano.