Calcio | Serie D. Arrivano i calendari, nel primo pomeriggio Celle Varazze e Millesimo scopriranno il loro cammino

Dopo l'ufficializzazione dei nove gironi, la Lega Nazionale Dilettanti è pronta a completare il quadro degli appuntamenti pre season. I calendari saranno svelati lunedì 10 agosto alle ore 14:30 attraverso i canali social ufficiali della LND, con il programma completo delle 34 giornate previste per ciascuno dei nove raggruppamenti, nel campionato che conferma il format a 162 squadre.

Si chiude così la fase di avvio della stagione, dopo che nei giorni scorsi il Dipartimento Interregionale aveva definito la composizione dei gironi. Per il secondo anno consecutivo, la Serie D sarà articolata in nove gruppi da 18 formazioni, per un totale di 162 società.

Sul piano regolamentare, saranno nove le promozioni in Serie C, una per ciascuna vincitrice di girone. Quattro, invece, le retrocessioni previste per ogni raggruppamento: scenderanno direttamente in Eccellenza le ultime due classificate, mentre le altre due retrocessioni saranno determinate dagli esiti dei play-out, per un totale di 36 squadre retrocesse.

Resta inoltre in vigore l'obbligo relativo ai giovani: ogni squadra dovrà schierare per tutta la durata della gara almeno tre calciatori delle classi 2006, 2007 e 2008, uno per annata.

Attendono di scoprire il loro percorso, ovviamente, anche Celle Varazze e Millesimo. Il raggruppamento, oltre alle due portacolori savonesi, sarà composto da nove squadre piemontesi e sette liguri: Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Chisola, Derthona, Gozzano, Lascaris, Saluzzo, Valenzana Mado, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Sanremese e Sestri Levante.