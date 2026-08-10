Calcio | Savona, campo Ruffinengo: assegnata la progettazione delle nuove torri faro dopo la caduta di marzo

È stato affidato all’ingegnere Paolo Scotto l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo relativi alle opere strutturali per la sostituzione delle torri faro del campo Ruffinengo.

L’episodio aveva portato alla temporanea interdizione dell’impianto. A seguito delle verifiche effettuate, il Comune ha deciso di rimuovere tutte e quattro le torri faro esistenti e di mettere in sicurezza l’area. Ora si passa alla fase della progettazione del nuovo impianto di illuminazione.

La progettazione delle strutture sarà sviluppata in coordinamento con quella della parte elettrica, affidata al perito industriale Alessandro Toscano. Una volta completato, validato e approvato, il progetto esecutivo potrà essere utilizzato come base per la gara relativa ai lavori di installazione delle nuove torri faro.

Sul campo sono infatti già in corso i lavori per la sostituzione del manto in erba sintetica, consegnati alla ditta incaricata il 3 giugno. L’intervento ha una durata prevista di 60 giorni e comprende anche l’adeguamento del sistema di drenaggio e smaltimento delle acque, l’installazione di una nuova cisterna per l’irrigazione e interventi per rendere più efficiente lo stesso impianto di irrigazione.

Proprio durante i lavori sul terreno di gioco, il Comune sta provvedendo alla posa di alcuni cavidotti elettrici che potranno essere utilizzati in futuro per il passaggio dei cavi della nuova illuminazione. In questo modo sarà possibile evitare ulteriori scavi e manomissioni del terreno una volta completato il nuovo manto.

La realizzazione delle nuove torri faro è necessaria per permettere al Ruffinengo di tornare a essere pienamente utilizzabile. Senza un nuovo sistema di illuminazione, infatti, il campo potrebbe essere utilizzato soltanto nelle ore diurne, limitandone la funzionalità.

La sostituzione delle torri faro si è resa necessaria dopo che, il 16 marzo 2026, si è verificata la caduta improvvisa di una delle vecchie torri faro del campo sportivo. A seguito dell’ispezione, sono state rimosse per sicurezza tutte e quattro le torri faro presenti.