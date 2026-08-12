Calcio | Caso ripescaggi. Una settimana alla data clou, dopo Ferragosto è attesa la riunione del Tribunale Territoriale

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Tra una settimana, giorno più giorno meno, il Tribunale Federale Territoriale sarà chiamato a esaminare i ricorsi presentati da Angelo Baiardo e Praese.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante in vista della prossima stagione, non soltanto per la composizione dei campionati, ma anche per le tempistiche con cui dovranno essere definite le competizioni.

Le decisioni del TFT potrebbero infatti spingere il Comitato Regionale a rivedere il format di coppa e campionati a pochi giorni dal loro avvio, rendendo ancora più delicata la gestione del calendario e degli organici.

Lo stesso Comitato Regionale ha ribadito l'auspicio che il pronunciamento possa arrivare nel minor tempo possibile, così da garantire alle società un quadro definitivo prima delle date fissate per il via delle competizioni.

Inizialmente il tam tam aveva indicato nel 17 agosto una possibile data per la riunione del Tribunale. Le ultime indiscrezioni, invece, sposterebbero il momento decisivo a mercoledì 19 agosto. Una finestra di tre giorni storicamente utilizzata dall'organo di giustizia sportiva regionale, prima della pubblicazione sul comunicato nel giovedì seguente.