Calcio | Nolese. Torna il Memorial Beppe Pisano. Il 9 settembre torna il triangolare con Finale e Borghetto

Mercoledì 9 settembre 2026, a partire dalle ore 20:00, il Campo Sportivo "Carlo Mazzucco" di Noli ospiterà il Memorial Beppe Pisano, torneo triangolare organizzato per onorare la memoria di una delle figure più amate del calcio ponentino.
L'evento si disputerà con la classica formula del triangolare, con partite della durata di 45 minuti ciascuna. A contendersi il trofeo saranno nuovamente:
- Polisportiva Nolese – Prima Categoria
- F.B.C. Finale Ligure – Promozione
- F.B.C. Borghetto – Seconda Categoria
Tre categorie diverse, un solo obiettivo: rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la vita al calcio e alla propria comunità.
Giuseppe "Beppe" Pisano, scomparso nel febbraio 2025 all'età di 84 anni, è stato per decenni anima, cuore e bandiera della Polisportiva Nolese.
Nato in Sicilia nel 1941, aveva lasciato la sua terra d'origine per amore della moglie Lella, trovando a Noli una nuova casa e una nuova famiglia.
In campo era stato centrocampista e capitano della Nolese, protagonista della storica cavalcata del club dalla Seconda Categoria fino alla Promozione, un'epopea che resta ancora oggi tra i capitoli più belli della storia biancorossa.