Calcio | Vado. L'esordio di Coppa con l'Inter Under 23 si avvicina, Mancuso: "Venderemo cara la pelle, avanti senza paura".

Mancano pochi giorni all'esordio ufficiale contro l'Inter Under 23, il momento migliore, dopo l'amichevole vinta 3-0 in casa del Sestri Levante, per il "punto nave" del direttore sportivo Paolo Mancuso

«Per ora è tutto molto positivo» – ha esordito Mancuso. – «Abbiamo costruito una squadra quasi da zero, confermando solo sei giocatori dello scorso anno. Tanti dicono che le amichevoli estive contino poco, ma io non sono d'accordo: è qui che si vedono le prime basi su cui costruire. I giovani si stanno comportando benissimo e dagli over sto vedendo l'atteggiamento giusto».

Tra gli aspetti maggiormente valorizzati dal DS figurano l'impatto e la metodologia del nuovo staff tecnico, elemento su cui la società ha scelto di investire in modo deciso per valorizzare l'organico.

«Abbiamo fatto una scelta precisa investendo molto nello staff, e i risultati comiziano a vedersi nel complesso. Il giovane cresce grazie al loro lavoro quotidiano e il giocatore esperto trova stimoli per migliorarsi ancora. Il mister, oltre a essere un ottimo allenatore, trasmette una carica straordinaria a tutto l'ambiente».

Guardando ai prossimi impegni ufficiali e alla complessità del girone, il dirigente traccia la linea guida che dovrà caratterizzare l'intera stagione del Vado.

«Entriamo ora nelle gare che contano. Ci attende un campionato difficilissimo, ma dobbiamo scendere in campo con un solo obiettivo: mordere gli avversari e vendere cara la pelle con chiunque. Quando affronteremo realtà come Inter U23 o Atalanta U23 troveremo di fronte interpreti di valore assoluto, ma le affronteremo senza alcuna paura».

A completare il quadro è la situazione dell'organico, attualmente privo soltanto di due pedine di rilievo, Zakaria Milili e Kevin Bruno, fermi ai box per recuperare dai rispettivi acciacchi.

Mancuso ha infine concluso con un ringraziamento a Franco Tarabotto: «Il Presidente sta facendo di tutto per metterci nelle condizioni ideali di lavorare ed esprimerci. Per come sta lavorando la società e per la risposta del gruppo, penso che oggi del Vado si possa parlare solo che bene».

Per quando concerne l'acquisto dei tagliandi per la sfida del Sivori, la prevendita aprirà giovedì alle ore 14:00

I biglietti saranno acquistabili:

* online sul circuito 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭

* presso le 𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭

Il settore 𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐢 sarà acquistabile fino alle ore 𝟏𝟗:𝟎𝟎 di giovedì 13 agosto, mentre gli altri settori dello stadio fino all’orario di 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐠𝐚𝐫𝐚

𝐈 𝐛𝐨𝐭𝐭𝐞𝐠𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐢: non sarà quindi possibile acquistare i biglietti direttamente allo stadio il giorno della gara.