Calcio | Caso ripescaggi. Anche la Praese presenta ricorso al TFT: "Si valuti l'allargamento dell'Eccellenza a 18 squadre"

Il caso legato al ripescaggio in Eccellenza si allarga: dopo l'Angelo Baiardo, anchela Praese è scesa in campo per contestare il ripescaggio del Savona nel massimo campionato regionale ligure.

Un fronte in più per il Tribunale Federale Territoriale, seppur i motivi del ricorso siano praticamente identici a quelli della società della presidentessa Erriu.

Secondo la ricostruzione del Baiardo, la vecchia società Savona, arrivata seconda nei playoff, non esisteva più come entità autonoma nel momento in cui è stata ripescata, essendo già subentrata la nuova squadra nata dalla fusione con il Legino, una lettura opposta a quella fatta propria dal Comitato Regionale Ligure.

La Praese, rappresentata dall'avvocato Anna Cerbara ha chiesto di valutare l'ipotesi di un allargamento del campionato di Eccellenza a 18 squadre, così da poter ammettere entrambi i club in sovrannumero senza dover escludere il Savona già inserito negli organici.

Per i biancoverdi, questa soluzione eviterebbe una catena di ulteriori ricorsi, anche per risarcimento danni, da parte di tutti i soggetti coinvolti, permettendo alla competizione di partire nei tempi previsti, con la stagione sportiva già formalmente iniziata da oltre un mese. La società ricorda inoltre come l'estensione a 18 squadre sia già stata adottata in passato da altri Comitati Regionali per garantire il rispetto del principio di contemporaneità delle ultime due giornate di campionato.

Come già fatto dal Baiardo. è stata richiesta infine, in via cautelare, la sospensione delle gare di Coppa e dei campionati di Eccellenza e Promozione.