Calcio | Nolese. Saluta Anobile, Valter Parodi è il nuovo vicepresidente

La nota biancorossa:

Polisportiva Nolese comunica ufficialmente la nomina di Valter Parodi alla carica di Vice-Presidente della società.

Una scelta che rappresenta il naturale riconoscimento del grande lavoro svolto negli ultimi anni da Valter all’interno della famiglia biancorossa.

Persona sempre presente, disponibile e profondamente legata alla Nolese, Parodi ha saputo conquistarsi giorno dopo giorno la fiducia della società grazie alla sua serietà, alla passione e alla capacità di mettersi costantemente a disposizione del gruppo, senza mai tirarsi indietro quando c’era bisogno di dare una mano.

Negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento importante nell’organizzazione societaria e, in particolare, un prezioso braccio destro del Direttore Sportivo Pietro Bordone, con il quale ha condiviso moltissimo del lavoro svolto dietro le quinte per la costruzione e la gestione della squadra.

Un impegno spesso lontano dai riflettori, fatto di presenza quotidiana, rapporti con i giocatori, organizzazione, confronto e attenzione alle tante esigenze che accompagnano la vita di una società dilettantistica.

Proprio questa disponibilità, unita alle sue qualità umane e al forte senso di appartenenza ai colori biancorossi, ha portato il Consiglio Direttivo, a seguito delle dimissioni di Vito Anobile, ad affidargli un ruolo ancora più importante all’interno della Polisportiva Nolese.

Per Valter si tratta quindi non soltanto di una nuova carica, ma del riconoscimento di un percorso costruito nel tempo con impegno, discrezione e grande spirito di collaborazione.

La società è certa che saprà affrontare questa nuova responsabilità con lo stesso entusiasmo, la stessa concretezza e la stessa dedizione dimostrati fino ad oggi.

A Valter Parodi vanno i più sinceri complimenti e l’augurio di tutta la Polisportiva Nolese affinché questo nuovo incarico possa regalargli tante soddisfazioni, sia dal punto di vista sportivo sia personale.

Contestualmente, la società desidera rivolgere un sincero ringraziamento a Vito Anobile per l’aiuto, la disponibilità e il contributo forniti alla Nolese durante il periodo trascorso nel ruolo di Vice-Presidente.