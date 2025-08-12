Calcio. Anche il Borghetto in campo per la preparazione, i giocatori confermati per mister Perrone

La nota granata:

In vista dell'inizio ufficiale dell'attività, siamo lieti di annunciare la riconferma di gran parte del gruppo squadra protagonista della passata stagione.

La conferma di gran parte della rosa è un presupposto importante per portare avanti il buon lavoro di questi anni e continuare a crescere insieme.

Abbiamo un gruppo solido e determinato che rappresenta a pieno i nostri valori e il nostro modo di intendere il calcio: siamo pronti a partire con il consueto entusiasmo, più motivati che mai perché le sfide che ci attendono sono molto difficili.

Di seguito l'elenco dei giocatori che continueranno a far parte della nostra Prima Squadra:

Fabio Allisiardi, Tommaso Amendola, Pasquale Bova, Angelo Dileo, Andrea Di Bella, Gianmarco Fruzzetti, Mattia Furnari, Davide Gatto, Flori Guga, Gabriele Isabella, Francesco Mottola, Lucas Muniz De Andrade, Luca Paradisi, Elia Pianese, Thomas Pilloni, Andrea Rimassa, Pietro Sarà, Daniele Scarcelli, Simone Sabia, Fabio Vignone