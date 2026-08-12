Calcio giovanile | Tonino Sacco riparte dallo Speranza, allenerà la leva 2010/2011

L'annuncio rossoverde:

Nel calcio dilettantistico e professionistico ligure, il nome di Tonino Sacco è quello di un’autentica leggenda dell’area di rigore

Centravanti di razza, con oltre 250 gol all’attivo tra Serie C e Serie D, Sacco ha scritto pagine importanti del calcio locale. Esordì giovanissimo a soli 16 anni con la maglia del Savona, per poi far esultare i tifosi di piazze storiche come Sestri Levante, Imperia, Casale, Cairese, Novese, Ceriale e Orvietana.



Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera da allenatore, diventando negli anni un punto di riferimento fondamentale per la crescita dei settori giovanili regionali.



Per la nuova stagione, Mister Sacco è pronto per una nuova affascinante sfida: guidare gli Allievi (leva 2010/2011) dello Speranza FC.

Un innesto di grande valore per il club verde-rosso: per i ragazzi della leva 2010/2011 sarà un’opportunità straordinaria potersi allenare e imparare i segreti del gol da chi l’area di rigore l’ha dominata per anni, trasmettendo non solo la tecnica, ma anche i valori di rispetto, sacrificio e passione che lo hanno sempre contraddistinto.