Calcio | Svolta clamorosa a Imperia, esonerato mister Riolfo

Da Lavocediimperia.it:

Terremoto in casa Imperia Calcio. A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione, la società ha deciso di interrompere il rapporto con Giancarlo Riolfo, sollevandolo dall’incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione pesante, destinata inevitabilmente a scuotere l’ambiente nerazzurro proprio nel momento in cui si sarebbe dovuto pensare esclusivamente alla preparazione della stagione.

Alla base della scelta, secondo quanto comunicato dalla società, ci sono "divergenze legate alla gestione tecnica della stagione". Differenze di vedute, dunque, evidentemente ritenute troppo profonde per poter proseguire il progetto insieme, al punto da spingere il club verso una decisione tanto drastica quanto inattesa. L’Imperia Calcio parla apertamente di una “scelta dolorosa ma necessaria”, a testimonianza del peso della decisione. Il club ha quindi scelto di mettere un punto al rapporto con Riolfo prima che le divergenze potessero condizionare ulteriormente il lavoro della squadra.

Nel comunicato ufficiale, la società ha voluto comunque ringraziare l’ormai ex tecnico "per il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera". Ora si apre il capitolo più delicato: la panchina dell’Imperia è improvvisamente senza guida alla vigilia della nuova stagione. La società dovrà intervenire rapidamente per individuare il nuovo allenatore e dare continuità a un progetto che, fino a oggi, sembrava avere Riolfo al centro.

Il campionato deve ancora cominciare, ma all’Imperia è già esplosa la prima, clamorosa, bomba della stagione.