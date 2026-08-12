Imperia calcio, Riolfo commenta l'esonero: "Non mi hanno dato modo di allenare, sono arrabbiato"

"La società mi ha messo a disposizione calciatori che non possono giocare in Serie D. Sono stato rispettoso fino all’ultimo, li ho pure schierati per farglieli vedere… Non funziona così, sono arrabbiato". L'ormai ex tecnico dell'Imperia Giancarlo Riolfo, appena esonerato, non si sottrae alle domande e, raggiunto telefonicamente, conferma di essere stato esonerato dall’Imperia e non di essersi dimesso. Una precisazione importante, anche alla luce del contratto che lega ancora il tecnico alla società: "Ho ancora due anni di contratto e intendo rispettarlo".

Riolfo non nasconde l’amarezza per la decisione, ma allo stesso tempo rivendica il proprio operato: "Sono arrabbiato ma sereno con me stesso, consapevole di essermi comportato al meglio".

Alla base della rottura ci sarebbe anche la gestione della rosa e, in particolare, i tagli nell'aria di Nicholas Costantini, Boccia e Insolito. Riolfo racconta di aver affrontato proprio questa mattina l’amichevole contro il Milan Under 18, vinta dall’Imperia per 4-1, praticamente senza centrocampisti: "Mi hanno levato Nicholas Costantini, Boccia e Insolito dalla rosa".

Una decisione che potrebbe rappresentare soltanto il primo atto di una profonda revisione dell’organico, con altri movimenti in uscita e nuovi innesti attesi nei prossimi giorni.

Riolfo contesta soprattutto il metodo con cui è stata costruita la squadra: "Non mi hanno dato modo di allenare, non mi hanno chiesto nulla sulle esigenze di mercato. Questa è stata la situazione. Della rosa dello scorso anno non gli andavano bene Busato e Diallo, almeno quest'ultimo si poteva portare in ritiro". Intanto è notizia di oggi che Diallo si è accasato all'Albingaunia. La rottura potrebbe aprire la strada a un riassetto più ampio dell’Imperia, che non dovrebbe riguardare soltanto la panchina e la rosa. All’orizzonte, infatti, sono possibili nuovi innesti anche nello staff tecnico e nell’area dirigenziale dopo l'ingresso del nuovo direttore generale Federico Fresia.

Per la successione di Giancarlo Riolfo circola il nome di Pasquale Luiso, ex attaccante di Torino, Vicenza e Piacenza, celebre per le sue qualità nel gioco aereo e per il soprannome di “Toro di Sora”.