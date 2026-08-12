Calcio | Baia Alassio, è nata la partnership con Next Gen Sampdoria. Taverna: "Si apre un nuovo e stimolante percorso"

La nota giallonera:

È ufficiale l'ingresso della Baia Alassio Auxilium nel progetto Next Gen Sampdoria, grazie a una nuova partnership nata con l'obiettivo di creare un'importante sinergia tecnica tra le due società.

A rappresentare la società alassina erano presenti Giorgio Martegani, Responsabile del Settore Giovanile e promotore della collaborazione, Daniele Taverna, Direttore Generale, e Andreino Durante, storico Presidente giallonero, accolti presso la casa della U.C. Sampdoria da Christian Puggioni, Responsabile del Settore Giovanile, Francesco Maisano, Responsabile sviluppo Next Generation Liguria, Fabio Tobia, Coordinatore Tecnico Attività di base, e Giulio Attardi, Coordinatore Attività di base.

Una collaborazione che nasce dalla volontà di condividere esperienze, competenze e metodologie, favorendo il confronto e creando nuove occasioni di crescita per i giovani calciatori del vivaio giallonero.

"Dopo mesi di lavoro, incontri e condivisione degli obiettivi, per la Baia Alassio si apre un nuovo e stimolante percorso, che permetterà al settore giovanile di entrare in contatto con una delle realtà più importanti e prestigiose del calcio italiano" dichiara Martegani al termine della giornata che ha portato alla sigla di questa nuova collaborazione.

"Non si tratta di un traguardo ma di un punto di partenza per tutto il nostro settore giovanile e non solo. Questa operazione potrà generare nuove opportunità e ricadute positive per tutto il territorio" conclude il DG Daniele Taverna, impegnato in prima persona anche nell'attività di scouting.

Nei prossimi giorni saranno comunicati ulteriori dettagli sulle attività, le iniziative e le opportunità che prenderanno forma grazie a questa partnership.

Un nuovo capitolo della storia della Baia Alassio Auxilium è appena iniziato.