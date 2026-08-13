Calcio | La Primavera della Samp batte in rimonta il Savona, per i biancoblu rete di Sogno

Buon banco di prova per il Savona nella prima uscita in amichevole della stagione. I biancoblù hanno affrontato a Bogliasco la Sampdoria Primavera allenata dal grande ex Felice Tufano.
Il Savona ha approcciato bene la gara, riuscendo a chiudere il primo tempo in vantaggio. A rompere l'equilibrio è stato Santiago Sogno, autore del primo gol biancoblù della nuova annata.
Nella ripresa, il ribaltone blucerchiato, con le due reti che hanno valso la vittoria per i giovani doriani.
Sarpero ha inizialmente schierato Agostino, Calcagno, Zhao, Galli, Schirru, Pili, Castiglione, Somma, Sogno, Fabbri e Croce.
Ampia la rotazione nella seconda frazione, con spazio per Ciciliot, Sadiku, Toskaj, Alpicrovi, Lingua, Burchi, Avolio, Giubergia, Enzi, Campus e Vozza.