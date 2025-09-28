Calcio, Serie D. Il Vado con l'Imperia per proseguire il filotto, il Celle Varazze riparte dal Riboli

Con le gare delle 15 arriverà a compimento il mini-ciclo di tre partite in sette giorni per il girone A di Serie D.

Un arco temporale particolarmente stretto ma che potrebbe dare una prima impronta concreta alla graduatoria del girone nord occidentale.

Chi vuole continuare a guardare tutti dall'alto verso il basso è il Vado: l'obiettivo è inanellare la quinta vittoria consecutiva in altrettante gare di campionato. Cinque è il numero che ha contraddistinto anche l'Imperia, come le reti incassate contro il Sestri Levante, ma la squadra di Riolfo (almeno sotto il profilo della prestazione) dovrà comunque provare a lanciare un segnale di riscatto. Non dovrebbe far parte della gara Vita, seppur l'infortunio muscolare nella rifinitura pre Celle sembra fortunatamente meno grave del previsto.

I rossoblù mercoledì hanno superato di misura un Celle Varazze in buona forma, ora l'obiettivo per la squadra di Pisano è tornare a muovere la graduatoria. Per farlo servirà una prestazione di gamba e qualità al Riboli, contro la Lavagnese.

Il turno infrasettimanale non ha portato punti nemmeno alla Cairese, ma la squadra di Solari proverà a riscattarsi contro l'Asti dopo lo stop di misura aVarese.

Una vittoria si trasformerebbe in balsamo per il morale e soprattutto per una classifica ancora deficitaria.