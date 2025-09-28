Calcio, Celle Varazze. Un punto a reti bianche a Lavagna, Pisano: "Match piacevole, nessuna delle squadre avrebbe meritato la sconfitta"

E' un punto che fa morale e classifica quello che il Celle Varazze ha saputo guadagnarsi sul terreno della Lavagnese.
Un risultato giusto per mister Pisano, complice la buona prova tecnico-tattica esibita su entrambi i fronti.
"E' stata una partita piacevole e combattuta, dove ogni squadra ribatteva colpo su colpo alle azioni create all'avversario.
Chi avrebbe fatto gol l'avrebbe portata a casa, ma a conti fatti sia noi che la Lavagnese non avremmo meritato di perdere.
Poi, è vero che abbiamo colpito un palo con Righetti e chiuso il match in crescendo, ma ci prendiamo il punto e rientriamo a casa.
A conti fatti - chiosa Pisano - è stato un match di buona caratura, sia dal punto di vista tattico che tecnico, grazie alla presenza sul rettangolo verde di molti giocatori qualitativi".
LAVAGNESE - CELLE VARAZZE 0-0
LAVAGNESE: Gragnoli, Romanengo, Nieri, Lombardi, Monteverde, Reali, Oneto, Attuoni, Berardi, Marconi, Bacigalupo
A disposizione: Galletti, Ghigliotti, Gabelli, Costa, Santana, Daniello, Vannucci, Miragliotta, Brio
All: Ranieri
CELLE VARAZZE: Mitu, Marchetti, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Balan, Donaggio, Righetti, Salvadori, Bortoletti
A disposizione: Zerbino, Calcagno, Akkari, Szerdi, Gnecchi, Padovan, Giosa, Giolfo, Demartini
All: Pisano