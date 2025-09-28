 / Calcio

Calcio | 28 settembre 2025, 18:58

Calcio, Celle Varazze. Un punto a reti bianche a Lavagna, Pisano: "Match piacevole, nessuna delle squadre avrebbe meritato la sconfitta"

Le civette hanno colpito un palo con Righetti

Calcio, Celle Varazze. Un punto a reti bianche a Lavagna, Pisano: &quot;Match piacevole, nessuna delle squadre avrebbe meritato la sconfitta&quot;

E' un punto che fa morale e classifica quello che il Celle Varazze ha saputo guadagnarsi sul terreno della Lavagnese.

Un risultato giusto per mister Pisano, complice la buona prova tecnico-tattica esibita su entrambi i fronti.

"E' stata una partita piacevole e combattuta, dove ogni squadra ribatteva colpo su colpo alle azioni create all'avversario.

Chi avrebbe fatto gol l'avrebbe portata a casa, ma a conti fatti sia noi che la Lavagnese non avremmo meritato di perdere.

Poi, è vero che abbiamo colpito un palo con Righetti e chiuso il match in crescendo, ma ci prendiamo il punto e rientriamo a casa.

A conti fatti - chiosa Pisano - è stato un match di buona caratura, sia dal punto di vista tattico che tecnico, grazie alla presenza sul rettangolo verde di molti giocatori qualitativi".

LAVAGNESE - CELLE VARAZZE 0-0

LAVAGNESE: Gragnoli, Romanengo, Nieri, Lombardi, Monteverde, Reali, Oneto, Attuoni, Berardi, Marconi, Bacigalupo
A disposizione: Galletti, Ghigliotti, Gabelli, Costa, Santana, Daniello, Vannucci, Miragliotta, Brio
All: Ranieri 

CELLE VARAZZE: Mitu, Marchetti, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Balan, Donaggio, Righetti, Salvadori, Bortoletti
A disposizione: Zerbino, Calcagno, Akkari, Szerdi, Gnecchi, Padovan, Giosa, Giolfo, Demartini
All: Pisano 

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium