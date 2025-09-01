 / Calcio

Calcio | 01 settembre 2025, 12:14

Calcio, Pietra Ligure. La squadra di Moraglia ipoteca i quarti, 4-0 netto in casa del Busalla

Apre Fatnassi, doppietta per Sogno e primo gol per il giovane Siriu

Nessun entusiasmo o volo pindarico, ma il 4-0 del Pietra Ligure contro il Busalla ha saputo confermare le prime sensazioni raccolte dal Pietra Ligure nel corso del precampionato.

La struttura di squadra si è confermata d'alto profilo, così come le buone prove dei tanti under che mister Moraglia ha ruotato in corso d'opera

La formazione di Moraglia ha indirizzato la sfida già nella prima frazione con le reti di Fatnassi e Sogno, per poi chiuderla nella ripresa grazie al giovane Siriu e alla seconda firma del centravanti argentino.

La qualificazione ai quarti per il Pietra può considerarsi già in cassaforte, una buona notizia anche nella marcia di avvicinamento al primo impegno di campionato contro il Millesimo.
 

Reti: 16’ Fatnassi, 22’ Sogno, 57’ Siriu, 70’ Sogno.

Busalla: Di Terlizzi; Sansalone (65’ Tirtja), Mosca, Vignolo, Ottoboni (80’ Brandi), Bilardi, Preti, Bianchino, Patti (53’ Marzi), Curabba (80’ Germi), Salis (71’ Spallarossa).
Allenatore: Repetti.
 

Pietra Ligure: Vernice; Pili, Ravoncoli, Odasso (88’ Prudente), Giglio, Sogno (82’ Massa), Aicardi (90’ Parodi), Pavese, Siriu (60’ Insolito), Iorio (76’ Malagrida), Fatnassi.
Allenatore: Moraglia.

Arbitro: Fraticelli di Genova.

Redazione

