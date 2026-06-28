Pallacanestro Alassio | Un grande successo per il Camp di Calizzano

Si chiude con grande soddisfazione il primo turno del camp della Pallacanestro Alassio svoltosi a metà giugno. E' la diciottesima edizione consecutiva del Camp che ha come location Calizzano che ha ospitato i camperisti per cinque giorni all’insegna dello sport, del basket, della natura, del divertimento, degli scherzi, dei giochi, dei tornei, delle gite, delle mangiate e di tanto altro ancora.

“Siamo contentissimi della riuscita del primo turno del nostro camp che ci ha regalato tante soddisfazioni in queste cinque giornate. I ringraziamenti vanno sicuramente in primis ai camperisti e alle famiglie per la fiducia ma oltre a loro non si possono dimenticare le cuoche, lo staff tecnico che quest’anno era formato dalla responsabile Laura Ciravegna, da Fabio Devia, da Cristina Fresco, da Giulia Gasparotto, da Eleonora Bogliolo, da Pietro Filippi, Da Andrea Lila, da Dario Faraone allenatore del Kolbe Torino che insieme agli aiutanti Mattia Biraghi, Camilla Tomasi hanno allenato i camperisti. Un Grazie va anche a chi è salito a salutarci come tanti giocatori ed ex giocatori della prima squadra come Lorenzo Mola, Tommaso Merello, Aurora Rebora, Pietro Dorindo, Lorenzo Dorindo, Yamaan Fousfos, Simone Manzo, Davide Varaldo, Erik Arienti e un ex camperista rimasto affezionato a noi come Luca Terrile. Grazie a Niccolò Martinoni salito con tutta la famiglia e stato con noi per due giorni. Il tutto in un ambiente dove i grandi socializzano con i più piccoli e viceversa confermando la familiarità del ‘mondo’ Pallacanestro Alassio”

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi di allenamento denominati Serie A, Eurolega e NBA; al termine dei cinque giorni ci sono state le premiazioni e la proiezione di un video che è stato molto apprezzato andando a riassumere cinque giorni di basket e tanto altro.

“Siamo molto contenti della partecipazione e delle belle giornate trascorse che hanno permesso ai ragazzi/e di tornare a casa vedendo migliorata la propria pallacanestro ma oltre all’aspetto sportivo non è da tralasciare l’aspetto sociale dove si sono strette o saldate amicizie dentro e fuori dal campo. Siamo contenti del fatto che, per chi non può soggiornare, sta avendo successo anche la formula del day camp. Ora qualche giorno di riposo poi inizieremo gli allenamenti estivi”.

“L’appuntamento con il secondo camp è fissato per il 30 agosto dove daremo il via alla nuova stagione che si preannuncia carica di appuntamenti e per la quale aspettiamo sempre piu ragazzi e ragazze avvicinarsi al mondo del basket sia nel minibasket come Pallacanestro Alassio che nelle giovanili come New Basket ABC Ponente” concludono gli organizzatori.