New Basket ABC Ponente | Una meravigliosa esperienza in Coppa Italia per l'Under 13 femminile

Un mese fa, senza particolari speranze, la Società ponentina chiede informazioni alla LEGA BASKET FEMMINILE per la Coppa Italia forti del fatto di aver vinto gli ultimi due campionati u13 femminili in Liguria ma senza essere una società di A1 o A2 come richiedeva l'invito.

"La Lega Basket invece ci sorprende, ci invita e ci regala il sogno di poter vivere un esperienza con squadre blasonate del calibro di Costa, Reyer Venezia, Geas, Firenze, Derthona, Sanga Milano, Brixia, Moncalieri, Alpho 99, San Martino di Lupari, Pool Comense, Alghero, ABA Pink, Motta e Padova."

Le ponentine, guidate da Laura Ciravegna e Pietro Filippi, in un girone di ferro iniziano, domenica, con REYER VENEZIA stando avanti per 37 minuti e poi cedere di sole sette lunghezze. Lunedì, dopo un po di lago, albergo e riunione tecnica si trovano di fronte un'altra corazzata, GEAS e stupiscono tutti superando le milanesi di 2 lunghezze. La terza gara con ALPO 99 la riescono a vincere trovando un insperato secondo posto nel girone. Mercoledi' iniziano le fasi finali e vincendo con POL. COMENSE accedono tra le migliori otto!

"Nei quarti di finale non abbiamo fortuna con l'accoppiamento e troviamo COSTA MASNAGA che ci supera e ci porta a giocare nuovamente con GEAS venerdì dove finiamo la benzina e non replichiamo la superlativa gara del girone chiudendo al 7° posto la manifestazione."

"Complimenti alle ragazze che hanno disputato una Coppa Italia meravigliosa stupendo squadre ben più blasonate! Eravamo partiti prenotando l'albergo 3 notti ma grazie ai risultati abbiamo dovuto allungare per altri 2 giorni chiudendo al 7° posto su 16 partecipanti, orgogliosi di quanto fatto!!! Questo gruppo ponentino, formato per tutto l'anno da ragazze di Alassio, Le Torri, Olimpia, Borghetto che ha vinto il titolo regionale ha avuto l'apporto di Valeria di Bordighera che ringraziamo per la disponibilità. Ora ci godiamo un po di vacanza e gli allenamenti estivi contentissimi della stagione che ha avuto, dopo il titolo regionale, la Coppa Italia U13F come ciliegina sulla torta!"



Ponente 59 - Reyer Venezia 66

Ponente 58 - Geas 56

Ponente 60 - Alpo 36

Ponente 78 - Comense 49

Ponente 44 - Costa 94

Ponente 43 - Geas 73