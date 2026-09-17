Calciomercato | Riccardo Galletti completa il parco portieri biancorosso

La nota biancorossa:

Un altro numero uno di qualità per l’ASD Carcarese che comunica l’ingaggio di Riccardo Galletti. Con questo innesto di assoluto valore, la società biancorossa completa ufficialmente il proprio reparto arretrato, affiancando un profilo di spessore ed esperienza a Elia Cirillo e Marcello Saettone.

Classe 2003, Galletti vanta un bagaglio formativo e professionale di prim’ordine. Cresciuto nei settori giovanili di Genoa U18 — con cui si è laureato Campione d'Italia di categoria — Virtus Entella U19 e Lucchese U19, proprio con la formazione toscana ha collezionato 5 presenze nel campionato professionistico di Serie C.

Dopo un’esperienza all’estero e il rientro in Italia nella stagione 2024/2025 in Serie D con la maglia dell'Albenga, l'estremo difensore ha vestito i colori del Celle Varazze, diventando tra i protagonisti della storica promozione in Serie D della compagine ponentina. Nell'ultima stagione (2025/2026) ha disputato un campionato da protagonista con la Sestrese, raggiungendo il traguardo dei playoff con la maglia verdestellata.

L'arrivo di Galletti garantisce allo scacchiere biancorosso un'ulteriore opzione di alta qualità, sicurezza e competitività nel ruolo.