Calcio. Caso Superba - Pontelungo: il verdetto del Giudice Sportivo sarà reso noto giovedì prossimo

C’era attesa intorno all’esito della gara di Promozione disputata domenica scorsa tra Superba e Pontelungo.

Il Giudice Sportivo infatti, dopo aver esaminato il referto arbitrale e preso atto del preannuncio di ricorso presentato dalla società genovese con posta certificata ha deciso come da orassi di non omologare per il momento il risultato del campo.

La data fissata per il pronunciamento è il 25 settembre 2025, restano invece confermati i provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro durante lo svolgimento dell’incontro.