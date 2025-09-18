 / Calcio

Calcio | 18 settembre 2025, 18:01

Calcio. Caso Superba - Pontelungo: il verdetto del Giudice Sportivo sarà reso noto giovedì prossimo

Al momento non sono state rese note le motivazioni del ricorso da parte del sodalizio genovese

C’era attesa intorno all’esito della gara di Promozione disputata domenica scorsa tra Superba e Pontelungo.
Il Giudice Sportivo infatti, dopo aver esaminato il referto arbitrale e preso atto del preannuncio di ricorso presentato dalla società genovese con posta certificata ha deciso come da orassi di non omologare per il momento il risultato del campo.

La data fissata per il pronunciamento è il 25 settembre 2025, restano invece confermati i provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro durante lo svolgimento dell’incontro.                        

Redazione

