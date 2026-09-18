Calcio | Eccellenza. Le designazioni per la seconda giornata, fischietto da Lovere per Savona - Albissole

ARENZANO FOOTBALL CLUB - CAMPOMORONE SANT OLCESE
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Luca Prastaro (Genova)
Assistente 2: Giulio Fantino (Savona)
ATHLETIC CLUB ALBARO - LAVAGNESE 1919 A.S.D.
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
FOOTBALL GENOVA CALCIO - CARCARESE
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)
Assistente 2: Cesare Sandri (La Spezia)
MOLASSANA BOERO A.S.D. - GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A.
Arbitro: Francesco Righetti (Genova)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)
RIVASAMBA H.C.A. - PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Giovanni Vinoso (Nola)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
SAMMARGHERITESE 1903 - CAIRESE
Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Anton Giulio Ermini (Genova)
SAVONA FBC - ALBISSOLE 1909
Arbitro: Amedeo Riahi (Lovere)
Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 2: Palmiro Lisei Scandale (Genova)
VALLESCRIVIA 2018 - BUSALLA CALCIO
Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)