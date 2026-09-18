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Calcio | 18 settembre 2026, 10:40

Calcio | Eccellenza. Le designazioni per la seconda giornata, fischietto da Lovere per Savona - Albissole

Calcio | Eccellenza. Le designazioni per la seconda giornata, fischietto da Lovere per Savona - Albissole

ARENZANO FOOTBALL CLUB - CAMPOMORONE SANT OLCESE 

Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari) 

Assistente 1: Luca Prastaro (Genova) 

Assistente 2: Giulio Fantino (Savona) 
 

ATHLETIC CLUB ALBARO - LAVAGNESE 1919 A.S.D. 

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova) 

Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova) 

Assistente 2: Vesselin Adriano Torrero (Genova) 
 

FOOTBALL GENOVA CALCIO - CARCARESE 

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona) 

Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)

Assistente 2: Cesare Sandri (La Spezia) 


MOLASSANA BOERO A.S.D. - GOLFOPARADISO PRO RECCO C.A. 

Arbitro: Francesco Righetti (Genova) 

Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga) 

Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari) 


RIVASAMBA H.C.A. - PIETRA LIGURE 1956 

Arbitro: Giovanni Vinoso (Nola)

 Assistente 1: Catello Gasparo (Genova) 

Assistente 2: Andrea Amadei (Genova) 


SAMMARGHERITESE 1903 - CAIRESE 

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova) 

Assistente 1: Michele Bernardini (Genova) 

Assistente 2: Anton Giulio Ermini (Genova) 


SAVONA FBC - ALBISSOLE 1909 

Arbitro: Amedeo Riahi (Lovere) 

Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari) 

Assistente 2: Palmiro Lisei Scandale (Genova) 


VALLESCRIVIA 2018 - BUSALLA CALCIO 

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari) 

Assistente 1: Francesco Monaci (Genova) 

Assistente 2: Florjana Doci (Savona)

Redazione

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