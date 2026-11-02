Calcio | Sanremese, Festa dopo il derby: "Gol regolare, meritavamo di più. Con gli arbitri non parlo più"

Gianluca Festa promuove la prestazione della Sanremese, ma non nasconde il rammarico per lo 0-0 nel derby contro l’Imperia. Al termine della sfida del Comunale, il tecnico matuziano ha sottolineato la crescita mostrata dalla squadra, soffermandosi soprattutto sul gol annullato a Simone Ganz nel primo tempo.

"Avevamo concretizzato segnando un gol regolarissimo, che purtroppo ci è stato annullato – ha dichiarato Festa –. La squadra si è espressa molto bene, ha giocato a calcio e ha cercato sempre di trovare l’uomo libero tra le linee. Ci siamo riusciti tante volte e abbiamo creato buone occasioni".

La Sanremese ha costruito le opportunità migliori soprattutto durante la prima frazione, quando Racot ha prima impegnato Sourzac con un colpo di testa terminato sul palo e Ganz ha poi ribadito il pallone in rete. Il direttore di gara ha però annullato per una posizione irregolare dello stesso Racot.

Al di là dell’episodio, Festa guarda con fiducia al percorso intrapreso dai suoi: «Sto vedendo una crescita notevole, nonostante alcuni problemi avuti durante la partita, come l’infortunio di Palella, costretto a uscire già nel primo tempo. I ragazzi hanno fatto bene e sono contento. Purtroppo oggi avrebbero meritato sicuramente qualcosa in più».



"Non parlo più con gli arbitri". Interrogato sulle spiegazioni ricevute in merito alla rete annullata, l’allenatore matuziano ha risposto in maniera netta, tornando sulla squalifica di quattro giornate appena scontata. "Non ho chiesto informazioni, perché non parlo più con gli arbitri. Ho ricevuto quattro giornate di squalifica senza avere fatto assolutamente nulla e, nonostante il ricorso, non hanno voluto sentire ragioni. Sono stato squalificato senza avere detto una parola".

Festa ha quindi spiegato quale sarà il proprio atteggiamento nei confronti della classe arbitrale: "Siccome non accettano il confronto, io sto zitto in campo e cerco di parlare il meno possibile con loro. Penso che tra persone di sport dovrebbe esserci un dialogo educato, ma visto che questo non è possibile preferisco rimanere in silenzio".



Racot convince in attacco. Tra le note positive della partita c’è stata la prova di Racot, schierato nel reparto avanzato dopo essere stato utilizzato da esterno a tutta fascia durante le prime settimane della stagione.

Una scelta non dettata soltanto dall’assenza dello squalificato Klimavicius, come chiarito dallo stesso allenatore: "Quella è la sua posizione principale. Per esigenze lo avevo impiegato sulla fascia, ma questa volta avevo anche la possibilità di compiere scelte differenti".

La decisione è maturata durante la preparazione della partita: "L’ho visto molto bene in settimana in quella posizione. Conoscendo anche le caratteristiche dei nostri avversari, ho pensato che potesse rappresentare una buona soluzione. Sono molto contento della sua prestazione".

Il pareggio lascia alla Sanremese il rammarico per le occasioni costruite e per il gol annullato, ma anche la consapevolezza di avere disputato una delle prove più convincenti delle ultime settimane. Una crescita che ora dovrà essere trasformata in quella continuità di risultati ancora mancata in questo avvio di campionato.