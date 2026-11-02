Calcio | Il Pontelungo non rallenta, vittoria di forza in casa della Sampierdarenese e miglior attacco del torneo

Successo netto e meritato per il Pontelungo, che espugna il campo della Sampierdarenese con un 3-0 e si porta a 12 punti, al terzo posto della graduatoria, a due lunghezze dalla capolista Virtus Sanremese. Per la squadra di Pittaluga, invece, resta il momento difficile: con soli 3 punti in sei partite, i genovesi sono ultimi, a pari punti con la San Francesco Loano.

La partita si decide fin dal primo tempo. Al 15' Ardissone porta in vantaggio gli ospiti, indirizzando il match sui binari giusti. La Sampierdarenese prova a reagire, ma giù in avvio di ripresa il Pontelungo chiude virtualmente i conti: al 48' Sfinjari trova la rete del 2-0, spegnendo le speranze di rimonta dei padroni di casa. Il tecnico Pittaluga prova a cambiare volto alla squadra con una serie di sostituzioni (Velastegui, Fornaro e D’Aribtale), ma l’inerzia non cambia.

All’80' arriva il sigillo finale: Farinazzo, subentrato al 68' al posto di Nacci, entra benissimo in partita e firma il 3-0 che rende il successo ancora più rotondo.

Con questo risultato il Pontelungo sale a 12 punti in sette partite, con 18 reti segnate: il miglior attacco del campionato. Il bilancio recita tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. La Sampierdarenese, al contrario, resta ferma a 3 punti dopo sei gare, con 8 gol fatti e 14 subiti, e si ritrova in fondo alla graduatoria.



SAMPIERDARENESE – PONTELUNGO 0-3

Marcatori: 15' Ardissone, 48' Sfinjari, 80' Farinazzo



SAMPIERDARENESE: Bulgarelli, Tecchiati, Molinari (65' Velastegui), Massone, Ansaldo, Manzi, Biagini, Bazzurro (65' Fornaro), Mereto, Gualandri, Izzo (65' D’Aribtale).

Allenatore: Pittaluga





PONTELUNGO: Pampararo, Siri, Alizeri (85' Barbero), Roascio, Gargiulo J., Massa, Delfino, Vignola (80' Asteggiante), Ardissone, Sfinjari (87' Perrier), Nacci (68' Farinazzo).

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Gardella di Chiavari.