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Calcio | 18 settembre 2026, 11:39

Calcio | Nuovo spostamento d'orario per il derby tra Savona e Albissole

un'immagine della sfida della passata stagione

un'immagine della sfida della passata stagione

Cambia nuovamente l'orario del derby tra Savona e Albissole. Il match tra striscioni e ceramisti era stato inizialmente spostato alle ore 17:00, come confermato dalla variazione ufficiale del Comitato Regionale Ligure, ma la gara è stata ricollocata nella sua sede originaria delle 15:00.

A richiedere lo spostamento erano stati entrambi i club, con l'obiettivo di disputare la partita in condizioni climatiche meno proibitive rispetto a quelle del primo pomeriggio. La richiesta era stata inizialmente accolta, ma pochi minuti fa le società hanno ricevuto la comunicazione sul ritorno all'orario originario.

Redazione

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