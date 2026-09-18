Calcio | Nuovo spostamento d'orario per il derby tra Savona e Albissole

Cambia nuovamente l'orario del derby tra Savona e Albissole. Il match tra striscioni e ceramisti era stato inizialmente spostato alle ore 17:00, come confermato dalla variazione ufficiale del Comitato Regionale Ligure, ma la gara è stata ricollocata nella sua sede originaria delle 15:00.

A richiedere lo spostamento erano stati entrambi i club, con l'obiettivo di disputare la partita in condizioni climatiche meno proibitive rispetto a quelle del primo pomeriggio. La richiesta era stata inizialmente accolta, ma pochi minuti fa le società hanno ricevuto la comunicazione sul ritorno all'orario originario.