Calcio | La Cairese naufraga ad Arenzano: Galatolo e Sakhi condannano i valbormidesi alla quarta sconfitta consecutiva

Ancora una sconfitta, ancora una prestazione priva di nerbo per la Cairese. I valbormidesi restano infatti per la quarta partita consecutiva privi di punti,

Nel primo tempo la partita è equilibrata, con poche occasioni. Al 16' Lupi calcia alto per l’Arenzano. Il momento chiave arriva al 26': Pastorino, su una palla in uscita, si scontra con un giocatore gialloblu e l’arbitro assegna il rigore agli ospiti. Dal dischetto va Capra, ma Faggiano si distende e para, ribattendo poi anche a terra. Al 29' Pastorino prova una conclusione da centrocampo, ma la palla finisce fuori. Al 36' la Cairese ci riprova con un bel tiro, ancora Faggiano è bravo a deviare in angolo. Al 42' altra occasione ospite, con un tiro dal limite che termina alto.

La Cairese apre con una conclusione di Facello la ripresa. All’80' Sakhi tenta un pallonetto che si spegne fuori di un soffio. Quando il pareggio sembra il risultato più probabile, l’Arenzano la sblocca all’85': bella azione di Cicirello, che crossa rasoterra sul secondo palo dove Galatolo, di piatto, insacca. Al 92' Sakhi chiude i conti con il raddoppio.

Per la Cairese prosegue un avvio di stagione da incubo, con appena 10 punti raccolti in otto partite. La zona playout incombe.

ARENZANO: Faggiano, Capurro, Ghinassi, Colucci, Genduso, Lupi A., Cicirello, Cannella, Piu, Pastorino, De Mattei

CAIRESE: Bodrato, Sancinito, Casazza L., Boveri Em., Capra, Facello, Hernandez, Graziani G., Anselmo, Turco, Gulli A.